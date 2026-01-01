Concerts Bon.soir Black Box Club Mistral Palace Valence
Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date :
Début : 2026-01-24 22:00:00
fin : 2026-01-24 04:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Pour sa première date en 2026, Bon.soir lance sa nouvelle édition Black Box Club.
.
Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 92 37 info@mistralpalace.com
English :
For its first date in 2026, Bon.soir launches its new edition: Black Box Club.
