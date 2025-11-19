Concerts Bourgueful + Eric Chenaux Najac
11 rue de la Loge Najac Aveyron
Mercredi 2025-11-19
Borguefül, c’est des sensations, des montagnes, pierres, pluie, failles, vent, fluides, monstres, nuits. Eric Chenaux, entre pop, jazz et musique improvisée, sur des expérimentations guitaristiques organiques, liquides ou volatiles.
11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie hors.loge.asso@gmail.com
Borguefül is about sensations, mountains, stones, rain, rifts, wind, fluids, monsters, nights. Eric Chenaux, between pop, jazz and improvised music, on organic, liquid or volatile guitar experiments.
Borguefül, das sind Empfindungen, Berge, Steine, Regen, Verwerfungen, Wind, Flüssigkeiten, Monster, Nächte. Eric Chenaux, zwischen Pop, Jazz und improvisierter Musik, auf organischen, flüssigen oder flüchtigen Gitarrenexperimenten.
Borguefül parla di sensazioni, montagne, pietre, pioggia, squarci, vento, fluidi, mostri e notti. Eric Chenaux, tra pop, jazz e musica improvvisata, con esperimenti di chitarra organica, liquida o volatile.
Borguefül trata de sensaciones, montañas, piedras, lluvia, grietas, viento, fluidos, monstruos y noches. Eric Chenaux, entre pop, jazz y música improvisada, sobre experimentos de guitarra orgánicos, líquidos o volátiles.
