Concerts caritatifs Salle des fêtes Les Islettes

Concerts caritatifs

Salle des fêtes 1 Chemin du Roy Les Islettes Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30 23:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Dans le cadre d’une soirée placée sous le signe de la solidarité, deux concerts caritatifs sont proposés à partir de 19h00. Vous assisterez aux prestations des groupes Brainstorming et Jay et les Représentants Notables, accompagnés de la participation de Jamie and Co.

Un service de buvette ainsi qu’une petite restauration seront assurés sur place.Tout public

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Salle des fêtes 1 Chemin du Roy Les Islettes 55120 Meuse Grand Est +33 6 80 34 26 28 barsbarsfestival@gmail.com

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English :

As part of an evening dedicated to solidarity, two charity concerts will take place from 7:00 pm. You’ll be treated to performances by Brainstorming and Jay et les Représentants Notables, accompanied by Jamie and Co.

A refreshment bar and light refreshments will be available on site.

L’événement Concerts caritatifs Les Islettes a été mis à jour le 2026-03-12 par OT DU PAYS D’ARGONNE