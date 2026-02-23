Concerts Carte blanche au label Standard In-Fi Jeanne Barret Marseille 15e Arrondissement

Concerts Carte blanche au label Standard In-Fi

Du jeudi 19 au vendredi 20 mars 2026 de 18h à 3h. Jeanne Barret 5 Bd de Sévigné Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-20 03:00:00

2026-03-19

Concerts live de Johana Beaussart (Pika Pika), Megabasse (Doubleneck Mantras), Société Etrange (Frog Dub), Lès Modernos (Backyard Crooner), BouteilleurZ (Wax Freaks) sur une invitation du label Standard In-Fi

Concerts live de Johana Beaussart (Pika Pika), Megabasse (Doubleneck Mantras), Société Etrange (Frog Dub), Lès Modernos (Backyard Crooner), BouteilleurZ (Wax Freaks) sur une invitation du label Standard In-Fi

Repas concoctés par les habitantes du village des Crottes



Repas concoctés par les habitantes du village des Crottes



18h ouverture des portes

19h30 début des concerts

3h fermeture des portes



Prix libre à partir de 7€ en ligne et sur place



Dans le cadre du festival Faire Village .

Jeanne Barret 5 Bd de Sévigné Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Live concerts by Johana Beaussart (Pika Pika), Megabasse (Doubleneck Mantras), Société Etrange (Frog Dub), Lès Modernos (Backyard Crooner), BouteilleurZ (Wax Freaks) at the invitation of the Standard In-Fi label

