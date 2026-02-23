Concerts Carte blanche au label Standard In-Fi Jeanne Barret Marseille 15e Arrondissement
Concerts Carte blanche au label Standard In-Fi
Du jeudi 19 au vendredi 20 mars 2026 de 18h à 3h. Jeanne Barret 5 Bd de Sévigné Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – EUR
Concerts live de Johana Beaussart (Pika Pika), Megabasse (Doubleneck Mantras), Société Etrange (Frog Dub), Lès Modernos (Backyard Crooner), BouteilleurZ (Wax Freaks) sur une invitation du label Standard In-Fi
Repas concoctés par les habitantes du village des Crottes
18h ouverture des portes
19h30 début des concerts
3h fermeture des portes
Prix libre à partir de 7€ en ligne et sur place
Dans le cadre du festival Faire Village .
English :
Live concerts by Johana Beaussart (Pika Pika), Megabasse (Doubleneck Mantras), Société Etrange (Frog Dub), Lès Modernos (Backyard Crooner), BouteilleurZ (Wax Freaks) at the invitation of the Standard In-Fi label
