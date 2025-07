Concerts chant et harpe celtique du duo « les voix de Marie » Paimpont

Paimpont Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-17 21:00:00

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Taezi et Ronya dont deux chanteuses et harpistes qui harmonisent leur voix et leur instrument pour proposer un répertoire sacré et celtique en lien avec Marie. .

Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 79 77 65 57

