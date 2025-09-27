Concerts chants de mer et de marins Morlaix
Centre-ville Morlaix Finistère
Début : 2025-09-27 11:00:00
fin : 2025-09-27 13:00:00
2025-09-27
Les marins des légendes invitent leurs amis Anglais « Windward » pour un concert en déambulation dans le centre ville de Morlaix.
Participation libre. .
Centre-ville Morlaix 29600 Finistère Bretagne
