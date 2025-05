Concerts chez Lilou B – L’étang Saint-Germain-de-Vibrac, 7 juin 2025 20:30, Saint-Germain-de-Vibrac.

Charente-Maritime

Concerts chez Lilou B L’étang Chez Lilou B Saint-Germain-de-Vibrac Charente-Maritime

Début : 2025-06-07 20:30:00

fin : 2025-08-09

2025-06-07

2025-06-14

2025-06-28

2025-07-05

2025-07-12

2025-07-19

2025-07-26

2025-08-02

2025-08-09

2025-08-17

2025-08-23

2025-08-30

Venez profiter d’un concert en famille ou entre amis, en plein air. La guinguette Lilou B est le repère des locaux !

L’étang Chez Lilou B

Saint-Germain-de-Vibrac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lilou.broquaire@gmail.com

English :

Come and enjoy an open-air concert with family and friends. The Lilou B guinguette is the place to be for locals!

German :

Genießen Sie ein Konzert mit der Familie oder mit Freunden unter freiem Himmel. Das Guinguette Lilou B ist der Geheimtipp unter den Einheimischen!

Italiano :

Venite a godervi un concerto all’aperto con la famiglia o gli amici. La guinguette Lilou B è il luogo ideale per gli abitanti del posto!

Espanol :

Venga a disfrutar de un concierto al aire libre en familia o entre amigos. La guinguette Lilou B es el lugar ideal para los locales

