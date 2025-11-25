Concerts Chicago Blues Festival Tour 2025 Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Début : 2025-11-25 20:30:00

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Originaire de Tampa, Selwyn Birchwood s’est imposé sur la scène blues en remportant l’International Blues Challenge en 2013. Alternant guitare électrique et lap steel, il se distingue par sa voix unique et ses compositions originales.

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

English :

Originally from Tampa, Selwyn Birchwood made his mark on the blues scene by winning the International Blues Challenge in 2013. Alternating between electric guitar and lap steel, he stands out for his unique voice and original compositions.

German :

Der aus Tampa stammende Selwyn Birchwood hat sich in der Blues-Szene einen Namen gemacht, als er 2013 die International Blues Challenge gewann. Er spielt abwechselnd E-Gitarre und Lap Steel und zeichnet sich durch seine einzigartige Stimme und seine Eigenkompositionen aus.

Italiano :

Originario di Tampa, Selwyn Birchwood ha lasciato il segno sulla scena blues vincendo l’International Blues Challenge nel 2013. Alternando chitarra elettrica e lap steel, si distingue per la sua voce unica e le sue composizioni originali.

Espanol :

Procedente de Tampa, Selwyn Birchwood se hizo un hueco en la escena del blues al ganar el International Blues Challenge en 2013. Alternando la guitarra eléctrica y la lap steel, destaca por su voz única y sus composiciones originales.

