Concerts classiques à la médiathèque Médiathèque Salon-de-Provence

Concerts classiques à la médiathèque 20 et 21 septembre Médiathèque Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la médiathèque ouvrira ses portes à une parenthèse musicale unique avec la participation des élèves du conservatoire de musique, accompagnés de leurs professeurs. Venez découvrir la richesse du patrimoine musical local dans une ambiance conviviale et culturelle.

Samedi de 10h à 12h et de 16h à 17h (ensemble de flûtes)

Dimanche de 10h à 12h (ensemble de violoncelles)

Médiathèque Boulevard Aristide Briand 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Ville de Salon de Provence