Concerts Classiques Eglise de Blosseville-Sur-Mer Blosseville
Concerts Classiques Eglise de Blosseville-Sur-Mer Blosseville vendredi 15 mai 2026.
Blosseville
Concerts Classiques
Eglise de Blosseville-Sur-Mer 1 Place de l’Église Blosseville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:45:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Des concerts de musique classique auront lieu le 15 mai à l’église de Blosseville-sur-Mer. Deux représentations sont proposées au public un récital de guitare à 18h, suivi à 20h45 du concert intitulé D’un romantisme à l’autre . .
Eglise de Blosseville-Sur-Mer 1 Place de l’Église Blosseville 76460 Seine-Maritime Normandie
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English : Concerts Classiques
L’événement Concerts Classiques Blosseville a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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