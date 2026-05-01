Concerts Classiques Eglise de Blosseville-Sur-Mer Blosseville

Blosseville

Concerts Classiques

Eglise de Blosseville-Sur-Mer 1 Place de l’Église Blosseville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:45:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Des concerts de musique classique auront lieu le 15 mai à l’église de Blosseville-sur-Mer. Deux représentations sont proposées au public un récital de guitare à 18h, suivi à 20h45 du concert intitulé D’un romantisme à l’autre . .

Eglise de Blosseville-Sur-Mer 1 Place de l’Église Blosseville 76460 Seine-Maritime Normandie

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English : Concerts Classiques

L’événement Concerts Classiques Blosseville a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre