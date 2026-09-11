Concerts classiques de la soprano Eva Maria Kavanagh, Centre Culturel Irlandais, Paris

Informations pratiques

Concerts classiques de la soprano Eva Maria Kavanagh 19 et 20 septembre Centre Culturel Irlandais Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Véritable institution en Irlande, Feis Ceoil est le plus grand concours national de musique classique. Fondé en 1896 afin de promouvoir l’excellence dans la formation et la performance musicales, ce festival réunit chaque année quelque 5 000 participants de tous âges, répartis en près de 200 compétitions.

Le CCI est ravi de s’associer pour la cinquième fois consécutive au prestigieux festival en accueillant la talentueuse soprano irlandaise Eva Maria Kavanagh. Étudiante en dernière année à la Royal Irish Academy of Music, elle a déjà reçu de très nombreuses bourses et récompenses et s’est produite lors de récitals et concerts au National Concert Hall, à Farmleigh House… Considérée comme l’une des jeunes chanteuses d’opéra les plus prometteuses, elle sera accompagnée au piano pour nous offrir plusieurs courts concerts, à 14h, 15h et 16h samedi et dimanche. Elle interprétera un répertoire allant de Rachmaninov, Duparc et Mascagni, jusqu’à des airs traditionnels irlandais.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.centreculturelirlandais.com/ https://www.facebook.com/pages/Centre-Culturel-Irlandais/259670987397739;http://twitter.com/cc_irlandais;https://www.instagram.com/centreculturelirlandais/ Le premier Centre Culturel Irlandais à travers le monde se situe à Paris, dans le bâtiment historique du Collège des Irlandais qui a été restauré pendant deux ans et inauguré en 2002. C’est à partir du XVIe siècle que furent créés en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie et en Pologne des collèges irlandais permettant aux moines et étudiants catholiques irlandais d’échapper aux restrictions anti-catholiques sévissant en Irlande. En 1677, Louis XIV accorda au Collège des Irlandais de Paris l’édifice du Collège des Lombards, situé rue des Carmes. En 1775, les étudiants irlandais déménagèrent dans un nouveau bâtiment, un ancien hôtel particulier, rénové spécialement pour les accueillir par l’architecte François-Joseph Belanger. À cette époque furent édifiées la bibliothèque et la chapelle. Suite à la Révolution française, le Collège des Irlandais changea plusieurs fois de destination, redevenant parfois séminaire pour étudiants irlandais. En octobre 2002, il fut restauré au moment de la création du Centre Culturel Irlandais. Le Centre propose aujourd’hui une ouverture sur l’héritage culturel de l’Irlande et surtout sur sa culture contemporaine, tout en favorisant et soutenant les échanges culturels entre la France et l’Irlande. Son programme d’événements culturels englobe un large éventail de formes artistiques, en particulier les arts visuels, la musique, le cinéma, la littérature, le théâtre, la danse, ainsi que des colloques sur des enjeux de société. L’accueil d’artistes en résidence complète ce programme culturel. Centre de ressources sur l’Irlande contemporaine, la médiathèque du Centre Culturel Irlandais a été entièrement rénovée fin 2007. Le Collège des Irlandais abrite également une magnifique bibliothèque patrimoniale. Après une campagne de restauration des collections de près de trois ans, son fonds est accessible pour la recherche. Le Centre est enfin un lieu d’hébergement pour des professionnels de la culture et des étudiants irlandais. Métro 7 Place Monge Métro 10 Cardinal Lemoine RER B Luxembourg Bus 21, 27, 84, 89

Concert

© Feis Ceoil