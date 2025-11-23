Concerts classiques E.REYES & C.JUILLARD Auditorium de la Louviere Épinal
Concerts classiques E.REYES & C.JUILLARD Auditorium de la Louviere Épinal dimanche 23 novembre 2025.
Concerts classiques E.REYES & C.JUILLARD
Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
26
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 17:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
De Bruxelles à Strasbourg: Un Chemin musical.
Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal.Tout public
26 .
Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 office.tourisme@epinal.fr
English :
From Brussels to Strasbourg: A musical journey.
Bookings and tickets: Epinal Tourist Office.
German :
Von Brüssel nach Straßburg: Ein musikalischer Weg.
Reservierungen, Kartenvorverkauf: Tourismusbüro Epinal.
Italiano :
Da Bruxelles a Strasburgo: un viaggio musicale.
Prenotazioni e biglietti: Ufficio del Turismo di Epinal.
Espanol :
De Bruselas a Estrasburgo: un viaje musical.
Reservas y entradas: Oficina de Turismo de Epinal.
L’événement Concerts classiques E.REYES & C.JUILLARD Épinal a été mis à jour le 2025-07-12 par OT EPINAL ET SA REGION