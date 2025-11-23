Concerts classiques E.REYES & C.JUILLARD Auditorium de la Louviere Épinal

Concerts classiques E.REYES & C.JUILLARD Auditorium de la Louviere Épinal dimanche 23 novembre 2025.

Concerts classiques E.REYES & C.JUILLARD

Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Dimanche 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

De Bruxelles à Strasbourg: Un Chemin musical.

Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal.Tout public

Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 office.tourisme@epinal.fr

English :

From Brussels to Strasbourg: A musical journey.

Bookings and tickets: Epinal Tourist Office.

German :

Von Brüssel nach Straßburg: Ein musikalischer Weg.

Reservierungen, Kartenvorverkauf: Tourismusbüro Epinal.

Italiano :

Da Bruxelles a Strasburgo: un viaggio musicale.

Prenotazioni e biglietti: Ufficio del Turismo di Epinal.

Espanol :

De Bruselas a Estrasburgo: un viaje musical.

Reservas y entradas: Oficina de Turismo de Epinal.

