Concerts classiques Epinal le concert de la Saint-Nicolas Place Saint-Goëry Épinal

Concerts classiques Epinal le concert de la Saint-Nicolas

Place Saint-Goëry BASILIQUE SAINT-MAURICE Épinal Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

2025-12-05

CONCERT DE LA SAINT-NICOLAS. Ensemble Leszczynski.

Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.frTout public

Place Saint-Goëry BASILIQUE SAINT-MAURICE Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

SAINT-NICOLAS CONCERT. Leszczynski Ensemble.

Bookings and tickets: Epinal Tourist Office, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr

German :

KONZERT AM NIKOLAUSTAG. Leszczynski-Ensemble.

Reservierungen, Kartenvorverkauf: Tourismusbüro Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr

Italiano :

CONCERTO DI SAINT-NICOLAS. Ensemble Leszczynski.

Prenotazioni e biglietti: Ufficio del Turismo di Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr

Espanol :

CONCIERTO DE SAINT-NICOLAS. Conjunto Leszczynski.

Reservas y entradas: Oficina de Turismo de Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr

