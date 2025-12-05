Concerts classiques Epinal le concert de la Saint-Nicolas Place Saint-Goëry Épinal
Concerts classiques Epinal le concert de la Saint-Nicolas Place Saint-Goëry Épinal vendredi 5 décembre 2025.
Concerts classiques Epinal le concert de la Saint-Nicolas
Place Saint-Goëry BASILIQUE SAINT-MAURICE Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05 22:00:00
2025-12-05
CONCERT DE LA SAINT-NICOLAS. Ensemble Leszczynski.
Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.frTout public
Place Saint-Goëry BASILIQUE SAINT-MAURICE Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
English :
SAINT-NICOLAS CONCERT. Leszczynski Ensemble.
Bookings and tickets: Epinal Tourist Office, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr
German :
KONZERT AM NIKOLAUSTAG. Leszczynski-Ensemble.
Reservierungen, Kartenvorverkauf: Tourismusbüro Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr
Italiano :
CONCERTO DI SAINT-NICOLAS. Ensemble Leszczynski.
Prenotazioni e biglietti: Ufficio del Turismo di Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr
Espanol :
CONCIERTO DE SAINT-NICOLAS. Conjunto Leszczynski.
Reservas y entradas: Oficina de Turismo de Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr
