Concerts classiques Epinal Quatuor Akos Rue de la Louvière Épinal
Concerts classiques Epinal Quatuor Akos Rue de la Louvière Épinal samedi 4 octobre 2025.
Concerts classiques Epinal Quatuor Akos
Rue de la Louvière AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-04 20:00:00
fin : 2025-10-04 22:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Oeuvres de Schubert et Beethoven
Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal et de sa Région.Tout public
0 .
Rue de la Louvière AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
English :
Works by Schubert and Beethoven
Reservations and tickets: Epinal et sa Région Tourist Office.
German :
Werke von Schubert und Beethoven
Reservierungen, Kartenvorverkauf: Fremdenverkehrsamt von Epinal und seiner Region.
Italiano :
Opere di Schubert e Beethoven
Prenotazioni e biglietti: Ufficio del Turismo di Epinal e della Regione.
Espanol :
Obras de Schubert y Beethoven
Reservas y billetes: Oficina de Turismo de Epinal y su región.
L’événement Concerts classiques Epinal Quatuor Akos Épinal a été mis à jour le 2025-07-07 par OT EPINAL ET SA REGION