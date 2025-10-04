Concerts classiques Epinal Quatuor Akos Rue de la Louvière Épinal

Concerts classiques Epinal Quatuor Akos Rue de la Louvière Épinal samedi 4 octobre 2025.

Concerts classiques Epinal Quatuor Akos

Rue de la Louvière AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Épinal Vosges

Oeuvres de Schubert et Beethoven

Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal et de sa Région.Tout public

Rue de la Louvière AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

Works by Schubert and Beethoven

Reservations and tickets: Epinal et sa Région Tourist Office.

German :

Werke von Schubert und Beethoven

Reservierungen, Kartenvorverkauf: Fremdenverkehrsamt von Epinal und seiner Region.

Italiano :

Opere di Schubert e Beethoven

Prenotazioni e biglietti: Ufficio del Turismo di Epinal e della Regione.

Espanol :

Obras de Schubert y Beethoven

Reservas y billetes: Oficina de Turismo de Epinal y su región.

