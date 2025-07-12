Concerts classiques Epinal Trio Aznar, France & Berger Auditorium de la Louviere Épinal
Concerts classiques Epinal Trio Aznar, France & Berger Auditorium de la Louviere Épinal dimanche 8 février 2026.
Concerts classiques Epinal Trio Aznar, France & Berger
Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
21
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 11:00:00
fin : 2026-02-08 13:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Concert Apéritif.
George Gershwin and co.
Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.frTout public
21 .
Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
English :
Concert Apéritif.
George Gershwin and co.
Bookings and tickets: Epinal Tourist Office, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr
German :
Aperitif-Konzert.
George Gershwin und Co.
Reservierungen, Kartenvorverkauf: Tourismusbüro Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr
Italiano :
Concerto Apéritif.
George Gershwin e co.
Prenotazioni e biglietti: Ufficio del Turismo di Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr
Espanol :
Concierto Apéritif.
George Gershwin y compañía.
Reservas y entradas: Oficina de Turismo de Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr
L’événement Concerts classiques Epinal Trio Aznar, France & Berger Épinal a été mis à jour le 2025-07-12 par OT EPINAL ET SA REGION