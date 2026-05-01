Concerts Classiques Place de l’Église Veules-les-Roses

Veules-les-Roses

Concerts Classiques

Place de l’Église Eglise Saint-Martin Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:45:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Des concerts de musique classique auront lieu le 16 mai à l’église de Veules-les-Roses. Deux représentations sont proposées au public un récital à deux pianos à 18h, suivi à 20h45 d’un récital de mélodies françaises. .

Place de l’Église Eglise Saint-Martin Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie

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English : Concerts Classiques

L’événement Concerts Classiques Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre