Concerts Classiques Place de l’Église Veules-les-Roses
Concerts Classiques Place de l’Église Veules-les-Roses samedi 16 mai 2026.
Veules-les-Roses
Concerts Classiques
Place de l’Église Eglise Saint-Martin Veules-les-Roses Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:45:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Des concerts de musique classique auront lieu le 16 mai à l’église de Veules-les-Roses. Deux représentations sont proposées au public un récital à deux pianos à 18h, suivi à 20h45 d’un récital de mélodies françaises. .
Place de l’Église Eglise Saint-Martin Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie
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English : Concerts Classiques
L’événement Concerts Classiques Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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