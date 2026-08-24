Concerts Colours in the Street et Five Isigny-Omaha LA TRAVERSE place du marché Le Molay-Littry

Informations pratiques

Le Molay-Littry

Concerts Colours in the Street et Five Isigny-Omaha LA TRAVERSE

place du marché Salle des fêtes Le Molay-Littry Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 20:30:00

fin : 2027-01-16 23:00:00

Date(s) :

2027-01-16

Colours in the Street s’inscrit dans le

mouvement d’une pop massive, élégante,

percutante, taillée pour les grandes scènes.

Cette année, votre saison culturelle se métamorphose et change de nom pour devenir La Traverse.

Colours in the Street

s’inscrit dans le mouvement d’une pop massive, élégante, percutante, taillée pour les grandes scènes. Depuis plusieurs années, le groupe enchaîne

les tournées avec des prestations scéniques remarquables en France et à l’international (Europe, Chine, Corée du Sud, Australie, Amérique du Sud…). Pour les fans de musique pop rock à l’énergie contagieuse et aux émotions intenses, les concerts de Colours in the Street sont incontournables. À travers ses performances envoûtantes, le groupe

est connu pour créer une connexion profonde avec son public, offrant une expérience live unique. Leurs chansons addictives, aux textes fédérateurs et aux mélodies imparables, sont à la fois mélancoliques et joyeuses, et se révèlent sur scène avec puissance

et sensibilité.

Le groupe continue de construire sa réputation sur scène, avec des performances intenses. OUI FM

Five en première partie.

On découvre souvent FIVE pour son parcours hors du commun. On reste pour l’intensité de ses concerts. Entre pop, rock et influences urbaines, l’artiste normand s’est imposé au ﬁ l des années comme un artiste de scène généreux, capable de créer une connexion immédiate avec son public. Après des premières parties remarquées pour Hoshi et IAM et de nombreux passages en festival à travers la France, FIVE ouvre un nouveau chapitre avec son nouvel album Authentique qui sortira ﬁ n 2026. Un concert où l’émotion rencontre l’adrénaline et où chaque refrain est pensé pour être vécu ensemble.

Réservations via la billetterie en ligne

www.billetweb.fr/pro/isigny-omaha

INFORMATIONS PRATIQUES

Tous les spectacles sont accessibles pour les plus jeunes sur le Pass culture.

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle (ouverture de la billetterie physique à la même heure).

En achetant une carte d’abonnement à 5 €, vous bénéﬁ ciez du tarif abonné pour tous les spectacles de la saison culturelle (hors jeune public).

Cet abonnement vous permet de faire des économies dès le deuxième spectacle acheté !

Vous pourrez également proﬁ ter des préventes réservées aux abonnés.

Accessibilité PMR

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La réservation est fortement conseillée au 02 31 10 01 03. .

place du marché Salle des fêtes Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concerts Colours in the Street et Five Isigny-Omaha LA TRAVERSE

Colours in the Street is part of the

massive, elegant and

powerful pop movement, tailor-made for the big stages.

L’événement Concerts Colours in the Street et Five Isigny-Omaha LA TRAVERSE Le Molay-Littry a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Isigny-Omaha