Concerts Zone de Colguen Concarneau

Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère

Début : 2026-02-06

fin : 2026-03-28

2026-02-06

Du 06/02 au 28/03

Voici les dates prévues pour le premier trimestre 2026 en ZONE LIBRE x Brasserie Tri Martolod

Samedi 24 janvier Carte Blanche à UNRULY NOIZ SOUND SYSTEM à partir de 16h30

Vendredi 6 Février Apéro-Mix avec Like a fox in a kitchen invite Petit Pied pour un set endiablé et Seb de kookaburrafoodtruck sera également présent pour vous régaler…

Vendredi 13 Février Lamaison Concarneau La MAISON.Concarneau en collaboration avec 4 ASS et Plus Réseau Culturel en Sud Finistère vous propose un concert de Martin Seznec pour la sortie de son nouvel EP SUZY.

Samedi 21 Février ECLECTIK DJ’s LA CRÊME DES DJ’s FROM KONK KERNE Soirée Mix Electro Dub Reggae avec la Dream Team des Dj’s locaux !

Vendredi 6 Mars Apéro-Mix avec Like a fox in a kitchen

Samedi 14 Mars La p’tite Ribine prend le contrôle pour une soirée dont ils ont le secret… On me dit dans l’oreillette que cette fois-ci la soirée sera Electro-Techno… Plus d’infos à venir.

Samedi 21 Mars 716 sound system vient poser ses contrôleurs et son système son… grosse soirée techno en perspective pour le printemps plus d’infos à venir

Samedi 28 Mars KARPATT EN CONCERT Concert exceptionnel de Karpatt qui nous fait l’honneur de venir jouer à la Brasserie

Nous avons ajouté La RUSE du père lafeinte en première partie pour vous offrir une belle soirée de chansons françaises ! Restauration avec Casa Alice Churrasqueira

Il y aura un food truck pour chacune des soirées concerts .

Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22

