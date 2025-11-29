Concerts – Connected Voices Temple des Batignolles Paris
Concerts – Connected Voices Temple des Batignolles Paris samedi 29 novembre 2025.
Chères amis et chers amis de la musique,
Nous sommes ravis de vous inviter à deux concerts exceptionnels placés sous le signe du partage et de la rencontre, autour du thème « CONNECTED VOICES » !
Premier concert : samedi 29 novembre 2025 à 19h30
Nous aurons le plaisir d’accueillir en première partie le Chœur d’Abricot, invité spécial de cette soirée, qui vous fera découvrir son répertoire franco-japonais sous la direction de Kyori Oshida.
Second concert : dimanche 30 novembre 2025 à 18h
Cette fois, nous partagerons la scène avec le Chœur Ubiphonics, dirigé par Nicolas Gabet, pour une nouvelle expérience musicale riche en émotions.
Du samedi 29 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :
dimanche
de 18h00 à 20h00
samedi
de 19h30 à 22h00
payant
Tarifs : 18 € en prévente / 22€ à partir du 25 novembre et sur place
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-29T20:30:00+01:00
fin : 2025-11-30T21:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-29T19:30:00+02:00_2025-11-29T22:00:00+02:00;2025-11-30T18:00:00+02:00_2025-11-30T20:00:00+02:00
Temple des Batignolles 44, bd de Batignolles 75017 Paris
http://www.melomen.com/ president.cmmp@gmail.com https://www.facebook.com/choeurmelomen https://www.facebook.com/choeurmelomen