Concerts – Connected Voices Temple des Batignolles Paris

Chères amis et chers amis de la musique,

Nous sommes ravis de vous inviter à deux concerts exceptionnels placés sous le signe du partage et de la rencontre, autour du thème « CONNECTED VOICES » !

Premier concert : samedi 29 novembre 2025 à 19h30

Nous aurons le plaisir d’accueillir en première partie le Chœur d’Abricot, invité spécial de cette soirée, qui vous fera découvrir son répertoire franco-japonais sous la direction de Kyori Oshida.

Second concert : dimanche 30 novembre 2025 à 18h

Cette fois, nous partagerons la scène avec le Chœur Ubiphonics, dirigé par Nicolas Gabet, pour une nouvelle expérience musicale riche en émotions.

Deux concerts exceptionnels placés sous le signe du partage et de la rencontre

Du samedi 29 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

dimanche

de 18h00 à 20h00

samedi

de 19h30 à 22h00

payant

Tarifs : 18 € en prévente / 22€ à partir du 25 novembre et sur place

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T20:30:00+01:00

fin : 2025-11-30T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T19:30:00+02:00_2025-11-29T22:00:00+02:00;2025-11-30T18:00:00+02:00_2025-11-30T20:00:00+02:00

Temple des Batignolles 44, bd de Batignolles 75017 Paris

http://www.melomen.com/ president.cmmp@gmail.com https://www.facebook.com/choeurmelomen https://www.facebook.com/choeurmelomen