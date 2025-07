Concerts Craponne-sur-Arzon

Concerts Craponne-sur-Arzon vendredi 22 août 2025.

Jardin public Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Vendredi 2025-08-22 19:30:00

2025-08-22 22:30:00

2025-08-22

La scène ouverte et la tournée d’été de Radio Craponne se terminent par un concert de Wrong-Time (reprise des années 70/80) suivi de Jean-Pierre et son skiffle group (reprise des chansons de Graeme Allwright).

Jardin public Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes culture@craponnesurarzon.fr

English :

Radio Craponne’s open stage and summer tour ends with a concert by Wrong-Time (70s/80s covers) followed by Jean-Pierre and his skiffle group (covers of Graeme Allwright songs).

German :

Die offene Bühne und die Sommertour von Radio Craponne enden mit einem Konzert von Wrong-Time (Cover der 70er/80er Jahre), gefolgt von Jean-Pierre und seiner Skiffle Group (Cover von Graeme Allwright-Songs).

Italiano :

L’open stage e il tour estivo di Radio Craponne si concludono con il concerto dei Wrong-Time (cover anni ’70/’80) seguiti da Jean-Pierre e il suo gruppo skiffle (cover di canzoni di Graeme Allwright).

Espanol :

El escenario abierto y la gira de verano de Radio Craponne terminan con un concierto de Wrong-Time (versiones de los 70/80) seguido de Jean-Pierre y su grupo de skiffle (versiones de canciones de Graeme Allwright).

