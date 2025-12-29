Concerts d’à côté Anâssor Chez Sophie la Potière Cornimont

Concerts d’à côté Anâssor

Chez Sophie la Potière 24 Rue de Cherménil Cornimont Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08 20:00:00

2026-02-08

Anâssor, les éléments en persan, réunit deux musiciens majeurs des musiques d’Iran Sajad Kiani, virtuose du setâr et lauréat de nombreux prix internationaux, et Julien Lahaye, percussionniste spécialiste des rythmes persans. Le duo propose une conversation musicale libre et poétique, une improvisation inspirée des codes de l’art persan, portée par l’Iquâ (science des rythmes) et le Hâl (état de grâce). Les concerts proposés par l’association RésoNuances sont auto-produits et existent grâce à la présence et au soutien de leur public. À l’issue du concert, un moment convivial est proposé en présence des artistes chacun(e) est libre d’apporter quelque chose à boire ou à manger. Réservations via le site HelloAsso.Tout public

Chez Sophie la Potière 24 Rue de Cherménil Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 61 15 13 92 resonuances@gmail.com

Anâssor, which means the elements in Persian, brings together two of Iran?s leading musicians: Sajad Kiani, setâr virtuoso and winner of numerous international awards, and Julien Lahaye, percussionist specializing in Persian rhythms. The duo offers a free and poetic musical conversation, an improvisation inspired by the codes of Persian art, carried by the Iquâ (science of rhythms) and the Hâl (state of grace). The concerts offered by the RésoNuances association are self-produced and exist thanks to the presence and support of their audience. After the concert, a convivial moment is proposed in the presence of the artists: everyone is free to bring something to eat or drink. Reservations via HelloAsso.

L'événement Concerts d'à côté Anâssor Cornimont a été mis à jour le 2025-12-29