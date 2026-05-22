Concerts dans les cours d’écoles Ecole élémentaire Quatre-Fils PARIS
Concerts dans les cours d’écoles Ecole élémentaire Quatre-Fils PARIS samedi 30 mai 2026.
Les samedis 30 mai, 13 et 20 juin 2026, des trios issus de l’Orchestre de chambre de Paris vous donnent rendez-vous dans des cours d’écoles du 3e, 14e et 20e arrondissements, à l’occasion de concerts de musique de chambre. Au programme, des après-midis de partage autour de pièces diverses du répertoire et d’échanges avec les instrumentistes.
Samedi 30 mai – 16h – Cour de l’école élémentaire 38, rue de Tourtille, Paris 20e avec Franck Della Valle (violon), Claire Parruitte (alto) et Sarah Veilhan (violoncelle)
Samedi 13 juin – 16h – Cour de l’école élémentaire 46, rue Boulard, Paris 14e avec Jeroen Dupont (violon), Stephie Souppaya (alto) et Livia Stanese (violoncelle).
Samedi 20 juin – 16h – Cour de l’école élémentaire 10 bis, rue des Quatre Fils, Paris 3e avec Tania Passendji (violon), Jossalyn Jensen (alto) et Livia Stanese (violoncelle).
Avec le soutien de la Ville de Paris.
Des trios de musiciens et musiciennes issus de l’Orchestre de chambre de Paris vous donnent rendez-vous dans des cours d’écoles pour passer un moment convivial en musique pour découvrir un répertoire varié et accessible.
Le samedi 20 juin 2026
de 16h00 à 17h00
Le samedi 13 juin 2026
de 16h00 à 17h00
Le samedi 30 mai 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00;2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00;2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00
Ecole élémentaire Quatre-Fils 10, bis rue des Quatre fils 75003 PARIS
https://www.orchestredechambredeparis.com/actionsagenda/
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