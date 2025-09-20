Concerts dans l’Hôtel-de-Ville Cour de l’Hôtel-de-Ville de Pontoise Pontoise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Dans la cour de l’Hôtel-de-Ville.

14h-14h45 : Concert de l’école Sophie Legris

14h45-15h30: À vos pupitres

15h30-16h15 : Jazzimuth

Cour de l’Hôtel-de-Ville de Pontoise 2 rue Victor Hugo 95300 Pontoise Pontoise 95300 L’Hermitage Val-d’Oise Île-de-France

Concerts

Ville de Pontoise