Concerts d’automne Espace Bernard Giraudeau La Rochelle samedi 15 novembre 2025.
Concerts d’automne
Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président john Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
2025-11-15
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle vous donne rendez-vous pour ses prochains Concerts d’Automne à l’Espace Bernard Giraudeau !
Un rendez-vous à ne pas manquer…
Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président john Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ohvlr@ville-larochelle.fr
English : Autumn concerts
The Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle invites you to its next Autumn Concerts at the Espace Bernard Giraudeau!
An event not to be missed…
German : Herbstkonzerte
Das Harmonieorchester der Stadt La Rochelle lädt Sie zu seinen nächsten Herbstkonzerten im Espace Bernard Giraudeau ein!
Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten…
Italiano :
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle vi invita ai suoi prossimi concerti autunnali all’Espace Bernard Giraudeau!
Un evento da non perdere…
Espanol : Conciertos de otoño
La Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle le invita a sus próximos Conciertos de Otoño en el Espace Bernard Giraudeau
Un acontecimiento que no debe perderse…
