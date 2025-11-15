Concerts d’automne Espace Bernard Giraudeau La Rochelle

Concerts d’automne

Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président john Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle vous donne rendez-vous pour ses prochains Concerts d’Automne à l’Espace Bernard Giraudeau !

Un rendez-vous à ne pas manquer…

.

English : Autumn concerts

The Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle invites you to its next Autumn Concerts at the Espace Bernard Giraudeau!

An event not to be missed…

German : Herbstkonzerte

Das Harmonieorchester der Stadt La Rochelle lädt Sie zu seinen nächsten Herbstkonzerten im Espace Bernard Giraudeau ein!

Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten…

Italiano :

L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle vi invita ai suoi prossimi concerti autunnali all’Espace Bernard Giraudeau!

Un evento da non perdere…

Espanol : Conciertos de otoño

La Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle le invita a sus próximos Conciertos de Otoño en el Espace Bernard Giraudeau

Un acontecimiento que no debe perderse…

