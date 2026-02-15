Concerts de Alla francesca Polyphonies du XVe siècle – Chartres

Concerts de Alla francesca Polyphonies du XVe siècle –

Samedi 2026-03-21 18:30:00

Chansons et polyphonies de Guillaume Dufay, Gilles Binchois, Johannes Ockeghem, John Dunstable.

Au XVe siècle, Martin le Franc, dans son poème le Champion des Dames , accorde une grande place à la musique et aux musiciens dont il loue la nouvelle pratique ils ont su prendre la suavité de la contenance angloise et cette merveilleuse plaisance rend leur chant joieux et notable ! Maud Haering chant Mathias Lunghi chant Camile Macinenti chant Nolwenn Le Guern vièle à archet, rebec Brigitte Lesne direction, harpe gothique, percussions. Chaque année au printemps, le 21 mars, jour de naissance de Jean-Sébastien Bach, est fêtée la Journée de musique ancienne à l’initiative du Réseau Européen de Musique Ancienne. Ce concert s’inscrit dans ces célébrations. 20 .

Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@samedismusicaux.fr

English :

Songs and polyphonies by Guillaume Dufay, Gilles Binchois, Johannes Ockeghem, John Dunstable.

