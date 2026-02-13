Concerts de Alla francesca Polyphonies du XVe siècle Chartres
Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : Samedi 2026-03-21 18:30:00
Chansons et polyphonies de Guillaume Dufay, Gilles Binchois, Johannes Ockeghem, John Dunstable.
Au XVe siècle, Martin le Franc, dans son poème le Champion des Dames , accorde une grande place à la musique et aux musiciens dont il loue la nouvelle pratique ils ont su prendre la suavité de la contenance angloise et cette merveilleuse plaisance rend leur chant joieux et notable ! Maud Haering chant Mathias Lunghi chant Camile Macinenti chant Nolwenn Le Guern vièle à archet, rebec Brigitte Lesne direction, harpe gothique, percussions. Chaque année au printemps, le 21 mars, jour de naissance de Jean-Sébastien Bach, est fêtée la Journée de musique ancienne à l’initiative du Réseau Européen de Musique Ancienne. Ce concert s’inscrit dans ces célébrations. 20 .
Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@samedismusicaux.fr
Songs and polyphonies by Guillaume Dufay, Gilles Binchois, Johannes Ockeghem, John Dunstable.
