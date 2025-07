CONCERTS DE BARDOU LE HAYDN QUARTET DE VIENNE Babeau-Bouldoux

dans le cadre des Concerts de Bardou, concert du Haydn Quartet de Vienne avec Fritz Kricher au violon et Gerswind Olthoff, alto

Dimanche 3 août dans la chapelle de Cauduro à 17h30

Fritz Kircher, le premier violon du haydn Quartett et Geschwind Olthoff, l’alto du Haydn Quartett, sont connus pour leurs nombreux concerts à Vienne où Joseph Haydn a vécu et a composé pendant plus de 30 ans. Ils se produisent dans pratiquement tous les pays d’Europe ainsi qu’aux Etats-Unis, en Chine et d’autres pays d’Asie. Pour le centenaire de Hayn en 2009, le Haydn Quartett a joué la totalité des 69 quartets à cordes du compositeur dans le cadre d’une série de concerts à Vienne.

Participation libre

A l’issue du concert, un verre de l’amitié sera offert par les « Amis de Cauduro ».

Contact Elisabeth Nolan 06 83 13 87 14

ou Philippe Devisme 06 03 36 53 95 .

Babeau-Bouldoux 34360 Hérault Occitanie +33 6 03 36 53 95

English :

as part of Concerts de Bardou, concert by the Haydn Quartet from Vienna with Fritz Kricher on violin and Gerswind Olthoff, viola

German :

im Rahmen der Concerts de Bardou, Konzert des Haydn Quartetts aus Wien mit Fritz Kricher, Violine und Gerswind Olthoff, Viola

Italiano :

nell’ambito della serie Concerts de Bardou, concerto del Quartetto Haydn di Vienna con Fritz Kricher al violino e Gerswind Olthoff alla viola

Espanol :

en el marco del ciclo Concerts de Bardou, concierto del Cuarteto Haydn de Viena con Fritz Kricher al violín y Gerswind Olthoff a la viola

L’événement CONCERTS DE BARDOU LE HAYDN QUARTET DE VIENNE Babeau-Bouldoux a été mis à jour le 2025-07-20 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN