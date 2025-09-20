Concerts de chants liturgiques à l’église Notre-Dame-de-la-Dormition Cimetière russe Sainte-Geneviève-des-Bois

Concerts de chants liturgiques à l’église Notre-Dame-de-la-Dormition Cimetière russe Sainte-Geneviève-des-Bois samedi 20 septembre 2025.

Concerts de chants liturgiques à l’église Notre-Dame-de-la-Dormition 20 et 21 septembre Cimetière russe Essonne

Accès libre, participation aux frais selon le bon vouloir de chacun au profit de la restauration de l’église

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T14:30:00

Deux petits « concerts témoignages » de chants liturgiques orthodoxes seront donnés par le chœur de l’église de la Dormition, le samedi à 16h et le dimanche à 13h30 sur le parvis de l’église (ou à l’intérieur en cas de mauvais temps).

Renseignement auprès du secrétariat de l’église au :

09 52 98 82 01 ou 07 82 99 00 24

Cimetière russe Rue Léo-Lagrange 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France

Concert

@Amis de l’histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois et ses environs