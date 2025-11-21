Concerts de Christine Groult · Camel Zekri et Serge Teyssot Gay · Philippe Ollivier Place des Jacobins Le Mans

Concerts de Christine Groult · Camel Zekri et Serge Teyssot Gay · Philippe Ollivier

Un concert en trois parties proposé par Athénor, centre national de création musicale de Saint-Nazaire en partenariat avec Superforma dans le cadre de Le Mans Sonore.

Les eaux s’accordent, coda · Christine Groult

Cette pièce est le dernier mouvement de Les eaux s’accordent une symphonie électroacoustique composée sur le territoire nazairien. Elle conclut un vaste projet où cinq compositrices ont écrit chacune un mouvement inspiré de quatre paysages emblématiques de ce territoire d’eau Saint-Nazaire et son littoral industriel et maritime, Montoir-de-Bretagne et ses terminaux portuaires, Donges et ses roselières en lisière des raffineries, et le marais de Brière aujourd’hui labélisé réserve de biosphère. Dans ce cinquième mouvement, les atmosphères se superposent et s’enchevêtrent, reflétant l’immensité, les contrastes et la vitalité d’un territoire en perpétuelle transformation.

Christine Groult, figure majeure de la musique électroacoustique française, sculpte depuis plusieurs décennies une œuvre sensible nourrie d’acousmatique, de paysages sonores et de mémoires collectives. Formée au GRM, à l’Ircam et à la Sorbonne, elle développe une écriture où l’écoute devient dramaturgie, mêlant documentaire, poésie et émotion sonore. Compositrice, pédagogue et créatrice de dispositifs in situ, elle poursuit une recherche exigeante autour du potentiel poétique des sons et de nouvelles formes d’interprétation.

Fils conducteurs · Camel Zekri & Serge Teyssot-Gay

Camel Zekri et Serge Teyssot-Gay forment un duo où la guitare devient boussole et terrain d’orage. De l’ancestral au contemporain, ils tissent des transes électriques pulsations sahariennes, feedbacks sculptés, silences habités. Zekri déplie les modes et les rythmes comme des cartes stellaires ; Teyssot-Gay taille des lignes de fuite, urgentes, vibrantes. Ensemble, ils ouvrent des passages une musique de rencontre, d’instant, qui joue de l’espace, du temps et du présent aux jeux à sommes non nul…

Toco La Toccata · Philippe Ollivier

Toco la Toccata est une œuvre immersive pour bandonéon et transformations sonores en temps réel, générées par le logiciel Logelloop conçu par Philippe Ollivier. Entre écriture, tradition orale, improvisation et programmation, le compositeur crée un langage musical singulier, nourri de modes, de minimalisme et de répétitions contemporaines.

Au centre d’un dispositif enveloppant, le spectateur plonge dans un dialogue mouvant entre le musicien et la machine, où le son devient matière à sculpter — parfois même grâce à un outil analysant les gestes des mains, tel un Theremin.

Toujours en évolution, Toco la Toccata se réinvente à chaque représentation, ses pièces étant continuellement transformées et renouvelées. .

