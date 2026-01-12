Concerts de Dolri’Sings et de l’Amade Altorf Molsheim 24 et 25 janvier Participation libre

Dorli’sings et Amade, deux ensembles musicaux de Dorlisheim, s’associent pour vous proposer deux concerts. Amade : chœur et son orchestre (chanson française). Dorli’sings :chœur swing et piano

Dorli’sings et Amade, deux ensembles musicaux de Dorlisheim, s’associent pour vous proposer deux concerts de jazz et de variétés musicales.

**L’Amade**, avec son chœur et son orchestre, vous fera vibrer aussi bien avec des grands classiques de la chanson française et du rock qu’à travers un voyage de par le monde et le cinéma.

L’Amade, créée en 1985, est constituée d’un orchestre d’une dizaine de musiciens dirigés par Matéi JAMIN et d’une chorale de 26 choristes dirigés par Margaux LOISEL. Les deux chefs occupent leurs postes depuis 2025.

**Dorli’sings**, chœur swing, présente « Jazzy Love Songs », chantant autour du piano des chansons d’amour. Elles célèbrent la joie du premier baiser, la solitude après la séparation, l’élan amoureux qui rend tout possible, la nuit à deux sous les étoiles dans un paysage d’accords colorés et de rythmes de swing, le tout arrangé par Kirby Shaw, musicien américain expert en jazz vocal.

Dorli’Sings est un choeur mixte créé en 2018 et composé d’un vingtaine de choristes dirigés depuis septembre 2025 par Yann LAURAS et accompagnés au piano par Sébastien DUBOURG.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur [dorlisings.fr](https://www.dorlisings.fr/prochain-concert)

Début : 2026-01-24T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-25T20:00:00.000+01:00

info@dorlisings.fr

Altorf 1 route de Dachstein Molsheim 67120 Collectivité européenne d’Alsace



