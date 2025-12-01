Concerts de fin d’année de l’Ecole de Musique Intercommunale

Saint-André-de-Cubzac Gironde

L’école de musique intercommunale présente ses concerts de fin d’année.

Concert de musiques actuelles et chant le samedi 13 décembre à 19h à la salle annexe du Champ de Foire à St André.

Concert des classes de piano le lundi 15 décembre à 19h à la MSP du Grand Cubzaguais à St André.

Concert de noël Orchestre et ensembles le vendredi 19 décembre à 20h au Champ de Foire à St André.

Pour tout public. .

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 05 03 emi@grand-cubzaguais.fr

