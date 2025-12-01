Concerts de fin d’année de l’Ecole de Musique Intercommunale Saint-André-de-Cubzac
Concerts de fin d’année de l’Ecole de Musique Intercommunale Saint-André-de-Cubzac samedi 13 décembre 2025.
Concerts de fin d’année de l’Ecole de Musique Intercommunale
Saint-André-de-Cubzac Gironde
L’école de musique intercommunale présente ses concerts de fin d’année.
Concert de musiques actuelles et chant le samedi 13 décembre à 19h à la salle annexe du Champ de Foire à St André.
Concert des classes de piano le lundi 15 décembre à 19h à la MSP du Grand Cubzaguais à St André.
Concert de noël Orchestre et ensembles le vendredi 19 décembre à 20h au Champ de Foire à St André.
Pour tout public. .
Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 05 03 emi@grand-cubzaguais.fr
