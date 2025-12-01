Concerts de fin d’année de l’École Municipale de Musique Salle des Arcades Tournus

Concerts de fin d’année de l’École Municipale de Musique

Salle des Arcades Rue du Cardinal de Fleury Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

Date(s) :

2025-12-16 2025-12-19

Les ensembles orchestre, atelier jazz, ensemble de percussions, chorale enfants et adultes… monteront sur scène pour fêter avec le public ces fêtes de fin d’année. .

Salle des Arcades Rue du Cardinal de Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 37 88

English : Concerts de fin d’année de l’École Municipale de Musique

L’événement Concerts de fin d’année de l’École Municipale de Musique Tournus a été mis à jour le 2025-12-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)