Concerts de Gala Tergnier vendredi 27 mars 2026.
7 Rue Marceau Tergnier Aisne
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-03-27 17:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-27 2026-03-28
L'Union Musicale de Tergnier vous donne rendez-vous lors de ses concerts annuels. Des moments
musicaux au répertoire varié, mêlant grandes oeuvres classiques et pièces de variétés.
7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr
L’événement Concerts de Gala Tergnier a été mis à jour le 2025-07-04 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard