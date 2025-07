Concerts de la chorale ultreïa Chapelle de la rue Montpensier Pau

Chapelle de la rue Montpensier 35 Rue Montpensier Pau

Concerts de la Chorale Ultreïa

Un été en musique dans les Pyrénées-Atlantiques la chorale Ultreïa donnera 4 concerts du 2 au 9 Août

La chorale Ultreïa, ensemble vocal de jeunes étudiants et professionnels passionnés, marchera de Pau à Lourdes et donnera 4 concerts gratuits à Pau, Arudy, Nay et Lourdes.

Créée il y a 10 ans, la chorale Ultreïa réunit une trentaine de choristes âgés de 20 à 30 ans autour d’un répertoire varié mêlant musique sacrée, classique, contemporaine et créations originales. Ce chœur dynamique fait de la musique un outil de rencontre, de partage et de lien avec les territoires qu’il traverse. .

Chapelle de la rue Montpensier 35 Rue Montpensier Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 62 06 32

