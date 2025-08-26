Concerts de la Flûte Académie Brienne-le-Château

rue Louis Brice-Chavance Brienne-le-Château Aube

Début : 2025-08-26 18:30:00

fin : 2025-08-28

2025-08-26

En cette fin d’été qui approche, l’Ecole Intercommunale de musique de Brienne-le-Château vous propose un rendez-vous festif et original pour faire vivre la musique, et plus particulièrement les flûtes traversières !

Trois concerts sont organisés du 26 au 28 août, pour mettre en avant les différents artistes et vous faire vibrer au son de la mélodie

– le 26 août à 18h30 concert des Flûtes Enchantées, au port de Dienville.

– le 27 août à 18h30 spectacle « Miroirs » du trio Les Syrinx et Vivien Visentin, à l’auditorium de l’école de musique.

– le 28 août à 18h concert de clôture du stage des jours précédents, à l’auditorium de l’école de musique.

Venez nombreux pour récompenser leur travail et vivre un moment hors du temps. .

rue Louis Brice-Chavance Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 57 09 ecole-musique@cclacsdechampagne.fr

