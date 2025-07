CONCERTS DE LA GUINGUETTE RIVES D’ÉTÉ MIGHTY BROTHERS (RHYTHM’N BLUES, SOUL) Plaine des sports Fontenay-le-Comte

CONCERTS DE LA GUINGUETTE RIVES D’ÉTÉ MIGHTY BROTHERS (RHYTHM’N BLUES, SOUL) Plaine des sports Fontenay-le-Comte jeudi 17 juillet 2025.

CONCERTS DE LA GUINGUETTE RIVES D’ÉTÉ MIGHTY BROTHERS (RHYTHM’N BLUES, SOUL)

Plaine des sports (Près de l’aire de camping-car) Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 19:00:00

fin : 2025-07-17 21:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Les Concerts des Rives d’été, c’est gratuit et c’est tous les jeudis de 19h à 21h du 3 juillet au 7 août !

Les Mighty Brothers (Rhythm’n blues, Soul), groupe de Rhythm’n Blues, Soul & Rock, formé en 1995 originaire de La Rochelle. Le groupe a choisi son nom en clin d’œil à MIGHTY SAM MCCLAIN chanteur de blues gospel et aux BLUES BROTHERS. Les musiciens s’éclatent sur un répertoire varié qui va du rythm’n’blues au blues rock. Leur répertoire va d’OTIS REDDING, RAY CHARLES, JAMES BROWN, MUDDY WATERS, MUDDY WATERS, JOE COCKER, LES BLUES BROTHERS et bien d’autres.

Avec la présence de food-trucks pour une petite restauration.

Place à la musique! .

Plaine des sports (Près de l’aire de camping-car) Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 41

English :

Les Concerts des Rives d?été is free and takes place every Thursday from 7pm to 9pm from July 3 to August 7!

German :

Die Sommerkonzerte der Uferpromenade sind kostenlos und finden vom 3. Juli bis zum 7. August jeden Donnerstag von 19 bis 21 Uhr statt!

Italiano :

Les Concerts des Rives d’été sono gratuiti e si svolgono ogni giovedì dalle 19.00 alle 21.00 dal 3 luglio al 7 agosto!

Espanol :

Les Concerts des Rives d’été son gratuitos y se celebran todos los jueves, de 19:00 a 21:00 horas, del 3 de julio al 7 de agosto

L’événement CONCERTS DE LA GUINGUETTE RIVES D’ÉTÉ MIGHTY BROTHERS (RHYTHM’N BLUES, SOUL) Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin