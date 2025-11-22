CONCERTS DE LA SAINTE CÉCILE Mayenne

CONCERTS DE LA SAINTE CÉCILE

L’Orchestre d’Harmonie du Pays de Mayenne est heureux de vous retoruver les 22 et 23 novembre 2025

L’Harmonie du Pays de Mayenne et ses 70 musiciens proposent

2 concerts en l’honneur de Sainte Cécile, patronne des

musiciens. Le programme varié regroupe des pièces classiques, de la musique originale pour orchestre d’harmonie, mais aussi du jazz, du rock et de la musique de dessin animé.

Tout public I Gratuit I Réservation conseillée .

English :

The Orchestre d’Harmonie du Pays de Mayenne is delighted to welcome you back on November 22 and 23, 2025

German :

Das Orchestre d’Harmonie du Pays de Mayenne freut sich, Sie am 22. und 23. November 2025 wiederzusehen

Italiano :

L’Orchestre d’Harmonie du Pays de Mayenne è lieta di darvi il benvenuto il 22 e 23 novembre 2025

Espanol :

La Orchestre d’Harmonie du Pays de Mayenne se complace en darle la bienvenida los días 22 y 23 de noviembre de 2025

