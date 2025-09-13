Concerts de la Seiche La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Sevrier

Concerts de la Seiche

### Pop, Rock, Funk, Jazz, Blues, R’n’B, world music

La Seiche organise chaque fin de semaine [**des concerts**](https://lemarchedelaseiche.fr/events/categorie/concert-sevrier/) Pop, Rock, Funk, Jazz, Blues, R’n’B, world music, fusion – en privilégiant les artistes locaux :

**Septembre :**

_13 : The Greasers : Rock’n’Roll, Blues, Boogies._

20 : Trio Styve’s, le meilleures des tubes des années 70, 80

27 : Les Bonnes Années, variétés années 70, 80, 90 et 2000.

**Octobre :**

_3 : L’Affaire Tourne’ Sol : standards blues et jazz, des rock des années 50, 60 et 70_

_11 : Orchestre Mirage, soirée années 80, variétés internationales._

_17 : Magic Tandem Pop Rock covers années 70, 80, 90_

_18 : The Greasers : Rock’n’Roll, Blues, Boogies._

_25 : Orchestre Mirage, soirée années 80, variétés internationales._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-13T21:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-25T23:59:00.000+02:00

La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route de Piron Sevrier 74320 Haute-Savoie