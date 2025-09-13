Concerts de la Seiche La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Sevrier
Concerts de la Seiche La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Sevrier samedi 13 septembre 2025.
Concerts de la Seiche La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Sevrier 13 septembre – 25 octobre
La Seiche organise chaque fin de semaine des concerts Pop, Rock, Funk, Jazz, Blues, R’n’B, world music, fusion – en privilégiant les artistes locaux
Concerts de la Seiche
### Pop, Rock, Funk, Jazz, Blues, R’n’B, world music
La Seiche organise chaque fin de semaine [**des concerts**](https://lemarchedelaseiche.fr/events/categorie/concert-sevrier/) Pop, Rock, Funk, Jazz, Blues, R’n’B, world music, fusion – en privilégiant les artistes locaux :
**Septembre :**
_13 : The Greasers : Rock’n’Roll, Blues, Boogies._
20 : Trio Styve’s, le meilleures des tubes des années 70, 80
27 : Les Bonnes Années, variétés années 70, 80, 90 et 2000.
**Octobre :**
_3 : L’Affaire Tourne’ Sol : standards blues et jazz, des rock des années 50, 60 et 70_
_11 : Orchestre Mirage, soirée années 80, variétés internationales._
_17 : Magic Tandem Pop Rock covers années 70, 80, 90_
_18 : The Greasers : Rock’n’Roll, Blues, Boogies._
_25 : Orchestre Mirage, soirée années 80, variétés internationales._
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-13T21:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-25T23:59:00.000+02:00
La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route de Piron Sevrier 74320 Haute-Savoie