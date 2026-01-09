Concerts de la Seiche La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Sevrier
Concerts de la Seiche La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Sevrier 16 janvier – 16 mai
La Seiche organise chaque fin de semaine des concerts Pop, Rock, Funk, Jazz, Blues, R’n’B, world music, , chanson française – en privilégiant les artistes locaux
### Pop, Rock, Funk, Jazz, Blues, R’n’B, world music, chanson française
_La Seiche organise chaque fin de semaine_ [_**des concerts**_](https://lemarchedelaseiche.fr/events/categorie/concert-sevrier/) _Pop, Rock, Funk, Jazz, Blues, R’n’B, world music, fusion – en privilégiant les artistes locaux._
_**Infos / détails / programme :**_ [_**laseiche.fr**_](https://lemarchedelaseiche.fr/events/categorie/concert-sevrier/)
Début : 2026-01-16T21:00:00.000+01:00
Fin : 2026-05-16T23:59:00.000+02:00
https://lemarchedelaseiche.fr/events/categorie/concert-sevrier/
La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route de Piron Sevrier 74320 Haute-Savoie