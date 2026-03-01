Concerts de la St-Patrick Baleine & Initium Brasserie Cheval L’Atelier Toul

Concerts de la St-Patrick Baleine & Initium Brasserie Cheval

Concerts de Baleine (rock etc). & Initium (rock alternatif)

Entrée prix libre

Restauration par Tookiiz Bar par la Brasserie Cheval 7 bières pression Stout en pression Friperie ouverte pour l’occasion

Baleine émerge en 2021 avec un premier EP mêlant rock, blues, stoner et métal, salué par la critique et porté sur les scènes du Grand Est et au-delà. Avec son deuxième EP sorti en décembre 2025, Midnight Zone , le duo affine son style avec une musique plus moderne, sombre et brute, fuyant les artifices pour mieux revenir sur scène, percutant et sans compromis.

Groupe de rock alternatif formé en 2023, INITIUM est avant tout une histoire de famille. Ce beau mélange issu de 3 générations puise son énergie créative dans diverses influences musicales, allant du rock au métal, en passant par le rap, le punk, la soul et le folk. Loins de se limiter à un seul genre, INITIUM explore et repousse les frontières de la musique, créant un son unique. Leurs compositions originales en anglais et en français sont des récits honnêtes et émouvants provenant du vécu de Rico et Lou, tous deux paroliers et chacun ayant son style.Tout public

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est brasserie.cheval@gmail.com

English :

Concerts by Baleine (rock etc). & Initium (alternative rock)

Admission free

Catering by Tookiiz Bar by Brasserie Cheval 7 draught beers Stout on draught Friperie open for the occasion

Baleine emerged in 2021 with a critically acclaimed debut EP blending rock, blues, stoner and metal, which took them to the stages of the Grand Est and beyond. With their second EP, Midnight Zone , released in December 2025, the duo refine their style with a more modern, dark and raw music, shunning artifice to return to the stage, punchy and uncompromising.

An alternative rock band formed in 2023, INITIUM is above all a family affair. This beautiful blend of 3 generations draws its creative energy from diverse musical influences, ranging from rock to metal, rap, punk, soul and folk. Far from limiting themselves to a single genre, INITIUM explore and push the boundaries of music, creating a unique sound. Their original compositions in English and French are honest, moving stories from the lives of Rico and Lou, both lyricists with their own styles.

