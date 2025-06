Concerts de l’Atelier « Les chants Phlégréens » – EIRL Gaupillat facteur d’orgues Noviant-aux-Prés 21 juin 2025 17:15

Meurthe-et-Moselle

Concerts de l’Atelier « Les chants Phlégréens » EIRL Gaupillat facteur d’orgues 31ter Rue Jean-de-Beauvau Noviant-aux-Prés Meurthe-et-Moselle

Toujours dans la cadre intime d’un salon, Matthieu Roffé, pianiste, et Matteo Pastorino, clarinettistes (clarinette et clarinette basse) seront les interprètes d’oeuvres de Jazz Bebop.

Dans le cadre des Concerts de l’Atelier

Réservation indspensable jusqu’au 22 juin inclus, par mail ou via le site internet.Tout public

EIRL Gaupillat facteur d’orgues 31ter Rue Jean-de-Beauvau

Noviant-aux-Prés 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 10 19 33 75 orgue@gaupillat.fr

English :

Also in the intimate setting of a salon, pianist Matthieu Roffé and clarinettist Matteo Pastorino will perform Bebop jazz.

As part of the Concerts de l’Atelier series

Reservations essential up to and including June 22, by e-mail or via the website.

German :

Ebenfalls im intimen Rahmen eines Wohnzimmers werden der Pianist Matthieu Roffé und die Klarinettisten Matteo Pastorino (Klarinette und Bassklarinette) Werke des Bebop-Jazz interpretieren.

Im Rahmen der « Concerts de l’Atelier » (Werkstattkonzerte)

Reservierung unerlässlich bis einschließlich 22. Juni, per E-Mail oder über die Website.

Italiano :

Sempre nella cornice intima di un salone, il pianista Matthieu Roffé e il clarinettista Matteo Pastorino si esibiranno nel jazz Bebop.

Nell’ambito della rassegna Concerti dell’Atelier

Prenotazioni indispensabili fino al 22 giugno compreso, via e-mail o tramite il sito web.

Espanol :

También en el marco íntimo de un salón, el pianista Matthieu Roffé y el clarinetista Matteo Pastorino interpretarán jazz Bebop.

En el marco del ciclo Concerts de l’Atelier

Imprescindible reservar hasta el 22 de junio inclusive, por correo electrónico o a través de la página web.

