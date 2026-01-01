Concerts de l’Atelier M. Joubert-Caillet et M. Grisvard EIRL Gaupillat facteur d’orgues Noviant-aux-Prés

Concerts de l’Atelier M. Joubert-Caillet et M. Grisvard

Début : Samedi Dimanche 2026-01-17 17:15:00

Dans l’intimité d’un salon, les Concerts de l’Atelier proposent un duo avec François Joubert-Caillet, à la viole de Gambe, et Philippe Grisvard, au clavecin.

Au programme, de nombreux morceaux de compositeur du 17e et 18e siècle.

Places limitées sur inscription obligatoireTout public

EIRL Gaupillat facteur d’orgues 31ter Rue Jean-de-Beauvau Noviant-aux-Prés 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 10 19 33 75 orgue@gaupillat.fr

English :

In the intimacy of a salon, the Concerts de l’Atelier feature a duo with François Joubert-Caillet on viola da gamba and Philippe Grisvard on harpsichord.

On the program, numerous pieces by 17th and 18th century composers.

Places limited registration required

