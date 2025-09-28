Concerts de l’automne au gîte de Taillefer Saint-Paul-Flaugnac

Concerts de l’automne au gîte de Taillefer Saint-Paul-Flaugnac dimanche 28 septembre 2025.

Concerts de l’automne au gîte de Taillefer

1706 Quercy Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 13 – 13 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-09-28 2025-10-12 2025-10-24 2025-11-15

Une série de concerts intimistes accueillis au gîte Taillefer, avec des artistes aux styles variés chanson française, folk, flamenco, musique indienne

Une série de concerts intimistes accueillis au gîte Taillefer, avec des artistes aux styles variés chanson française, folk, flamenco, musique indienne. Chaque soirée se clôture par une auberge espagnole conviviale.

1706 Quercy Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 73 81 59 74

English :

A series of intimate concerts hosted at the Taillefer B&B, with artists in a variety of styles: French chanson, folk, flamenco, Indian music, etc

German :

Eine Reihe von intimen Konzerten, die in der Unterkunft Taillefer empfangen werden, mit Künstlern verschiedener Stilrichtungen: französisches Chanson, Folk, Flamenco, indische Musik

Italiano :

Una serie di concerti intimi presso il gîte Taillefer, con artisti di diversi stili: chanson francese, folk, flamenco, musica indiana, ecc

Espanol :

Una serie de conciertos íntimos en la casa rural de Taillefer, con artistas de estilos variados: chanson francesa, folk, flamenco, música india, etc

