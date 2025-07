Concerts de l’été à Forméo Rue Maurice Nicolas Falaise

Concerts de l’été à Forméo Rue Maurice Nicolas Falaise mardi 29 juillet 2025.

Concerts de l’été à Forméo

Rue Maurice Nicolas Centre Aquatique Forméo Falaise Calvados

Début : 2025-07-29 17:00:00

fin : 2025-08-12 19:00:00

2025-07-29 2025-08-12 2025-08-19

Les concerts de l’été reviennent à la piscine !

Rendez-vous les mardis 22 & 29 juillet, puis les 12 & 19 août, de 17h à 19h, pour vivre une expérience originale

« Nager en musique » avec le groupe APE Jazz

Venez vous détendre au rythme du jazz tout en profitant de l’eau, dans une ambiance estivale unique et gratuite !

Snack extérieur ouvert jusqu’à 18h pour accompagner votre soirée avec crêpes, gaufres, glaces et plus encore !

Un moment à partager en famille ou entre amis… on vous attend nombreux pour une soirée pleine de musique, de rires et de fraîcheur !

Rue Maurice Nicolas Centre Aquatique Forméo Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 69 00

English : Concerts de l’été à Forméo

Summer concerts return to the pool!

Join us on Tuesdays, July 22 & 29, and August 12 & 19, from 5pm to 7pm, for an original experience:

« Swim to music » with the APE Jazz group

Come and relax to the rhythm of jazz while enjoying the water, in a unique and free summer atmosphere!

Outdoor snack bar open until 6pm to accompany your evening with pancakes, waffles, ice creams and more!

A moment to share with family and friends? we look forward to seeing you there for an evening full of music, laughter and fresh air!

German : Concerts de l’été à Forméo

Die Sommerkonzerte kommen wieder ins Schwimmbad!

Treffen Sie sich dienstags am 22. & 29. Juli sowie am 12. & 19. August von 17:00 bis 19:00 Uhr, um eine originelle Erfahrung zu machen:

« Schwimmen mit Musik » mit der Gruppe APE Jazz

Entspannen Sie sich im Rhythmus des Jazz und genießen Sie das Wasser in einer einzigartigen Sommeratmosphäre kostenlos!

Außenimbiss bis 18 Uhr geöffnet, um Ihren Abend mit Crêpes, Waffeln, Eis und vielem mehr zu begleiten!

Wir erwarten Sie zahlreich zu einem Abend voller Musik, Lachen und Frische!

Italiano :

I concerti estivi tornano in piscina!

Venite a trovarci i martedì 22 e 29 luglio e 12 e 19 agosto, dalle 17.00 alle 19.00, per un’esperienza originale:

« Nuoto in musica » con il gruppo APE Jazz

Venite a rilassarvi al ritmo del jazz mentre vi godete l’acqua, in un’atmosfera estiva unica e libera!

Snack bar all’aperto aperto fino alle 18.00 per una serata a base di pancake, waffle, gelati e molto altro!

Un’occasione da condividere con la famiglia e con gli amici. Vi aspettiamo per una serata piena di musica, risate e aria fresca!

Espanol :

Los conciertos de verano vuelven a la piscina

Venga los martes 22 y 29 de julio y 12 y 19 de agosto, de 17:00 a 19:00, para vivir una experiencia original:

« Nadar con música » con el grupo APE Jazz

Venga a relajarse al ritmo del jazz mientras disfruta del agua, en un ambiente estival único y gratuito

Merendero al aire libre abierto hasta las 18.00 h para una velada a base de tortitas, gofres, helados y mucho más

Un momento ideal para compartir con la familia y los amigos… ¡le esperamos para una velada llena de música, risas y aire fresco!

