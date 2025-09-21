Concerts de l’orchestre des Champs-Elysées Les Jardins d’Arcadie Maison de la Trinité Poitiers

Concerts de l’orchestre des Champs-Elysées Les Jardins d’Arcadie Maison de la Trinité Poitiers dimanche 21 septembre 2025.

Concerts de l’orchestre des Champs-Elysées Dimanche 21 septembre, 10h00 Les Jardins d’Arcadie Maison de la Trinité Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Trois concerts de musique classique dans un lieu d’exception

Dans le cadre de sa résidence en Nouvelle-Aquitaine, l’Orchestre des Champs-Élysées vous propose trois concerts dédiés à la musique classique, au cœur de l’amphithéâtre de la Maison de la Trinité.

Un rendez-vous unique pour apprécier toute la richesse du répertoire classique dans un cadre à la fois historique et acoustiquement remarquable.

Horaires des concerts : 11H, 14H30, 16H30

Les Jardins d’Arcadie Maison de la Trinité 10 rue de la Trinité 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 19 08 06 85 https://jardins-arcadie.fr Les Jardins d’Arcadie Maison de la Trinité est une résidence services pour séniors autonomes dotée d’un patrimoine historique exceptionnelle. Tour à tour abbaye, couvent, prison, elle fut longtemps un séminaire puis le diocèse de Poitiers. Parking dans les rues adjacentes ; possibilité de garer son vélo ou sa trottinette dans la résidence; bus avec arrêt à proximité « baptistère Saint Jean »

Trois concerts de musique classique dans un lieu d’exception

© Les Jardins d’Arcadie