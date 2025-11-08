Concerts de l’orchestre Elektra Église Saint-Eloi PARIS

Concerts de l’orchestre Elektra Église Saint-Eloi PARIS samedi 8 novembre 2025.

L’orchestre Elektra jouera la 6e symphonie de Tchaïkovsky dite « Pathétique » et le Prélude de Parsifal de Wagner les samedi 8 novembre à 20h30 et dimanche 9 novembre à 15h à l’église Saint-Eloi, sous la direction de Mattia Bornati. Entrée libre sans réservation au 3 place Maurice de Fontenay, 75012 Paris.

Concerts de l’orchestre Elektra les 8 et 9 novembre.

Du samedi 08 novembre 2025 au dimanche 09 novembre 2025 :

dimanche

de 15h00 à 16h30

samedi

de 20h30 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T21:30:00+01:00

fin : 2025-11-09T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T20:30:00+02:00_2025-11-08T22:00:00+02:00;2025-11-09T15:00:00+02:00_2025-11-09T16:30:00+02:00

Église Saint-Eloi 3-7 place Maurice de Fontenay 75012 PARIS

https://orchestre-elektra.fr/programmation/