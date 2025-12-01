Concerts de l’orchestre Elektra Mairie du 13e arrondissement PARIS
Concerts de l’orchestre Elektra Mairie du 13e arrondissement PARIS vendredi 19 décembre 2025.
L’orchestre Elektra joue The Lark Ascending de Vaughan Williams et la symphonie n°9 « du Nouveau Monde » de Dvořák les 19 et 20 décembre 2025 à 20h30 à la mairie du 13e arrondissement. 1 Pl. d’Italie, 75013 Paris.
Entrée libre sur réservation.
Violon solo et direction : Sarah NEMTANU
Chef associé : Omar EL JAMALI
L’orchestre Elektra est un orchestre amateur regroupant 90 musiciens et qui fête cette année ses 5 ans d’existence !
L’orchestre Elektra joue Vaughan Williams et Dvořák les 19 et 20 décembre 2025 !
Du vendredi 19 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :
vendredi, samedi
de 20h30 à 22h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Mairie du 13e arrondissement 1 place d’Italie 75013 PARIS