Concerts de l’orchestre Elektra Mairie du 13e arrondissement PARIS

L’orchestre Elektra joue The Lark Ascending de Vaughan Williams et la symphonie n°9 « du Nouveau Monde » de Dvořák les 19 et 20 décembre 2025 à 20h30 à la mairie du 13e arrondissement. 1 Pl. d’Italie, 75013 Paris.

Entrée libre sur réservation.

Violon solo et direction : Sarah NEMTANU

Chef associé : Omar EL JAMALI

L’orchestre Elektra est un orchestre amateur regroupant 90 musiciens et qui fête cette année ses 5 ans d’existence !

Du vendredi 19 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Mairie du 13e arrondissement 1 place d’Italie 75013 PARIS