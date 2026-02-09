CONCERTS DE L’OSET LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse
CONCERTS DE L’OSET LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse mardi 31 mars 2026.
CONCERTS DE L’OSET
LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 20:30:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-03-31
Sous la direction de sa directrice artistique Lamar Elias, l’Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse (OSET) présente son nouveau programme intitulé Danses .
À l’heure où le printemps s’annonce en douceur, l’OSET vous invite à vivre un voyage musical placé sous le signe du mouvement et du rythme. Des steppes glacées de la Volga avec les Danses Polovtsiennes d’Alexandre Borodine, à la chaleur vibrante des rues de Mexico portée par le Danzón n°2 d’Arturo Márquez, ce programme célèbre la danse sous toutes ses formes. Un voyage envoûtant au cœur de la Halle de La Machine, où les machines elles mêmes ne sauraient se retenir d’entrer dans la danse !
Programme
Arturo Márquez Danzón n°2
Antonin Dvořák Danse slave n°6 et Polonaise (Acte II), Rusalka
Edvard Grieg Symphonic Dance n°1
Alexandre Borodine Danses polovtsiennes
Léo Delibes Mazurka, Coppélia
Piotr Ilitch Tchaïkovski Trepak (Danse russe), Casse-Noisette
Piotr Ilitch Tchaïkovski Trepak (Danse russe), Casse-Noisette
Arturo Márquez Danzón n°2 5 .
LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Under the direction of artistic director Lamar Elias, the Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse (OSET) presents its new program entitled Danses .
L’événement CONCERTS DE L’OSET Toulouse a été mis à jour le 2026-02-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE