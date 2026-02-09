CONCERTS DE L’OSET LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

CONCERTS DE L’OSET

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-03-31 20:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-03-31

Sous la direction de sa directrice artistique Lamar Elias, l’Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse (OSET) présente son nouveau programme intitulé Danses .

À l’heure où le printemps s’annonce en douceur, l’OSET vous invite à vivre un voyage musical placé sous le signe du mouvement et du rythme. Des steppes glacées de la Volga avec les Danses Polovtsiennes d’Alexandre Borodine, à la chaleur vibrante des rues de Mexico portée par le Danzón n°2 d’Arturo Márquez, ce programme célèbre la danse sous toutes ses formes. Un voyage envoûtant au cœur de la Halle de La Machine, où les machines elles mêmes ne sauraient se retenir d’entrer dans la danse !

Programme

Arturo Márquez Danzón n°2

Antonin Dvořák Danse slave n°6 et Polonaise (Acte II), Rusalka

Edvard Grieg Symphonic Dance n°1

Alexandre Borodine Danses polovtsiennes

Léo Delibes Mazurka, Coppélia

Piotr Ilitch Tchaïkovski Trepak (Danse russe), Casse-Noisette

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

English :

Under the direction of artistic director Lamar Elias, the Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse (OSET) presents its new program entitled Danses .

