Concerts de musique a capella Quettehou

Concerts de musique a capella Quettehou vendredi 1 août 2025.

Concerts de musique a capella

Eglise Notre Dame de Morsalines Quettehou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 17:00:00

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Concert de musique chorale A capella the St Stephen’s Consort.

Il s’agit d’un choeur de seize musiciens, mettant en vedette de jeunes chanteurs professionnels, présentant un programme de musique pour élever l’âme.

Œuvres de Arvo Pärt, Francis Poulenc, Ockeghem, Josquin, Stanford, Salter, Ansdell-Evans et Charles Trenet..

Sous la direction de Nicholas ANSDELL-EVANS.

Rendez-vous à l’église de Morsalines.

Entrée libre (au chapeau).

Il y aura le même concert à la Cathédrale de Coutances le 2 août à 20h30.

Concert de musique chorale A capella the St Stephen’s Consort.

Il s’agit d’un choeur de seize musiciens, mettant en vedette de jeunes chanteurs professionnels, présentant un programme de musique pour élever l’âme.

Œuvres de Arvo Pärt, Francis Poulenc, Ockeghem, Josquin, Stanford, Salter, Ansdell-Evans et Charles Trenet..

Sous la direction de Nicholas ANSDELL-EVANS.

Rendez-vous à l’église de Morsalines.

Entrée libre (au chapeau).

Il y aura le même concert à la Cathédrale de Coutances le 2 août à 20h30. .

Eglise Notre Dame de Morsalines Quettehou 50630 Manche Normandie nvineall@4pumpcourt.com

English : Concerts de musique a capella

A capella choral music concert: the St Stephen?s Consort.

This sixteen-piece choir, featuring young professional singers, presents a program of music to uplift the soul.

works by Arvo Pärt, Francis Poulenc, Ockeghem, Josquin, Stanford, Salter, Ansdell-Evans and Charles Trenet.

Under the direction of Nicholas ANSDELL-EVANS.

Rendezvous at Morsalines church.

Free admission (by hat).

The same concert will be held at Coutances Cathedral on August 2 at 8.30pm.

German :

A-cappella-Konzert mit Chormusik: das St Stephen?s Consort.

Ein sechzehnköpfiger Chor mit jungen, professionellen Sängern, die ein Programm mit Musik präsentieren, die die Seele erhebt.

werke von Arvo Pärt, Francis Poulenc, Ockeghem, Josquin, Stanford, Salter, Ansdell-Evans und Charles Trenet…

Unter der Leitung von Nicholas ANSDELL-EVANS.

Treffpunkt in der Kirche von Morsalines.

Freier Eintritt (mit Hut).

Es wird das gleiche Konzert in der Kathedrale von Coutances am 2. August um 20:30 Uhr geben.

Italiano :

Concerto di musica corale a cappella: il St Stephen’s Consort.

Questo coro di sedici elementi, composto da giovani cantanti professionisti, presenta un programma di musica per elevare l’anima.

opere di: Arvo Pärt, Francis Poulenc, Ockeghem, Josquin, Stanford, Salter, Ansdell-Evans e Charles Trenet.

Diretto da Nicholas ANSDELL-EVANS.

Appuntamento alla chiesa di Morsalines.

Ingresso libero (con cappello).

Lo stesso concerto si terrà nella Cattedrale di Coutances il 2 agosto alle 20.30.

Espanol :

Concierto de música coral a capella: el St Stephen’s Consort.

Este coro de dieciséis miembros, compuesto por jóvenes cantantes profesionales, presenta un programa de música para elevar el alma.

obras de Arvo Pärt, Francis Poulenc, Ockeghem, Josquin, Stanford, Salter, Ansdell-Evans y Charles Trenet.

Dirección musical: Nicholas ANSDELL-EVANS.

Cita en la iglesia de Morsalines.

Entrada gratuita (con sombrero).

El mismo concierto tendrá lugar en la catedral de Coutances el 2 de agosto a las 20.30 h.

L’événement Concerts de musique a capella Quettehou a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Cotentin Le Val de Saire