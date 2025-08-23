Concerts de musique de chambre Eglise Gonneville-Le Theil

Concerts de musique de chambre Eglise Gonneville-Le Theil samedi 23 août 2025.

Concerts de musique de chambre

Eglise 3 Route de l’Église Gonneville-Le Theil Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 18:00:00

fin : 2025-08-23 19:30:00

Date(s) :

2025-08-23

Concerts de musique de chambre donnés par 20 musiciens (instrumentistes et chanteurs) amateurs aguerris. Au programme du Mozart, Brahms, Monteverdi, Haydn… Durée du concert 1h30, entrée libre.

Le 22 août, 20h église de Saint Pierre Église

Le 23 août, 18h salle des fêtes du château de Gonneville, suivi d’un vin d’honneur .

Eglise 3 Route de l’Église Gonneville-Le Theil 50330 Manche Normandie +33 6 37 29 51 34

English : Concerts de musique de chambre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concerts de musique de chambre Gonneville-Le Theil a été mis à jour le 2025-08-09 par OT Cotentin Le Val de Saire